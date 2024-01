Impallomeni sicuro: «De Ketelaere ha trovato la sua dimensione. Leao fenomeno mancato? Ha ancora tempo»

Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’ex Milan Charles De Ketelaere e del rossonero Leao

Così Stefano Impallomeni a TMW Radio su due giocatori legati al Milan: Charles De Ketelaere e Rafael Leao.

DE KETELAERE – «Affermazione dell’Atalanta più facile del previsto. Ha ritrovato il sorriso il belga, ha trovato la sua dimensione per il carattere che ha. Il talento c’è, si vede, è evidente. Poi un altro conto è svilupparlo, farlo vedere. All’Atalanta sta dando un contributo, magari anche il suo ruolo di falso nueve lo aiuta. A Bergamo, sotto la guida di Gasperini, che è uno che ti stimola, è cresciuto. E’ ancora poco cattivo ma è sulla buona strada. È un potenziale Ilicic? Siamo ancora distanti sulla varietà di colpi, ma la tecnica c’è. Al Milan si ricorda solo per i soldi spesi, forse con una cifra inferiore parleremmo diversamente di lui. Mercoledì sfida al Milan? Sarà un modo per togliersi delle soddisfazioni. Sarà una bella sfida, incerta».

LEAO FENOMENO MANCATO – «È giovane, ha ancora tempo, gioca nel Milan e ha una grande responsabilità. Ma dovesse centrarsi diventerebbe un campione vero. Ha dei mezzi superiori a tanti altri che vanno a strappi, vedi Felipe Anderson o De Ketelaere».