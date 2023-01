Impallomeni: «Al Milan critiche eccessive, però…»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha indicato nel Milan il flop della 20^ giornata di Serie A: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in questi termini del Milan:

«Il flop il Milan, che non è più quello di prima, non c’è più il gioco arrembante, una squadra sfilacciata, persa. Credo che Pioli debba fare un cambio di rotta, sia sul profilo del gioco che dei giocatori. De Ketelaere comincia a preoccupare, non dà segnali. Pioli non è la causa di questo momento negativo, può capitare una crisi così ma ora ne dovranno uscire. Le critiche sono eccessive».