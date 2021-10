Imarisio: «Ieri ho visto un’azione di Leao strepitosa, vi dico la mia»

Marco Imarisio, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tutticonvocati, le sue parole

«Ieri ho visto Leao fare un ripiegamento di 60 metri per andare a spazzare una palla in area, lo scorso anno non lo avrebbe fatto. E’ la prova di un gruppo giovane che ci crede e continua a crescere».