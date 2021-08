Ilicic parte solo per il Milan, altrimenti rimarrà a Bergamo

Ilicic ha le idee chiare sul proprio futuro. Lo sloveno ha scelto il Milan per l’ultimo contratto della carriera e giocare in una big

Ilicic ha le idee chiare sul proprio futuro. Lo sloveno ha scelto il Milan per l’ultimo contratto della carriera e giocare in una big di Serie A. Se non fosse possibile il trasferimento rimarrà a Bergamo, consapevole del ruolo secondario che gli riserverà Gasperini.

La sensazione è che le parti alla fine arriveranno ad un compromesso, permettendo al giocatore di realizzare il proprio sogno e all’Atalanta di ricevere un piccolo indennizzo.