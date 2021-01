Il Torino esonera Giampaolo, al suo posto Davide Nicola

Il Torino ha esonerato Marco Giampaolo, dopo il pareggio per 0-0 contro lo Spezia. Davide Nicola sarà il sostituto sulla panchina granata

IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata».