Il Real Madrid trasloca dal Bernabeu per finire questa stagione

Le merengues stanno pensando di cambiare sede alla ripartenza per permettere i lavori di ammodernamento del Santiago Bernabeu

La ripresa dei campionati comporterà molti cambiamenti rispetto al calcio pre-coronavirus; protocolli stringenti, calciatori in ritiro, porte chiuse e tanto altro. Se in Italia si sta discutendo se e come riprendere gli allenamenti prima e le partite dopo, dalla Spagna arriva un proposta clamorosa addirittura dal Real Madrid.

Il club 13 volte campione d’Europa, infatti, per avere un maggior controllo sui calciatori e staff e, soprattutto, per consentire ai lavori di ammodernamento del Santiago Bernabeu, starebbero pensando di disputare nel loro centro sportivo di Valdebebas le partite restanti per completare il campionato, stando a quanto riporta Marca. In Italia il Torino aveva provato a proporre una soluzione simile con il recentemente ristrutturato Filadelfia. A questo punto tocca vedere cosa diranno le Federazioni.