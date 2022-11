Fikayo Tomori, durante l’intervista con StarCasinòSport, ha parlato anche del rapporto della squadra con Stefano Pioli

Fikayo Tomori ha parlato così di Stefano Pioli a StarCasinòSport:

«Riceviamo tanto aiuto dal mister, dallo staff, da Maldini, da Massara e dai tifosi. C’è un ottimo feeling: andiamo avanti tutti insieme. Questo per me, come giocatore, è ideale».

