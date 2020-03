Il presidente Gravina ipotizza vari scenari per la Serie A, i dettagli

Il Presidente Gravina intercettato da il Messaggero si è espresso riguardo i vari scenari che il campionato di Serie A potrebbe assumere

Il massimo esponente della FIGC si è espresso in questi termini a il Messaggero: «Il nostro primo obiettivo, compatibilmente con la situazione generale del Paese, è concludere il campionato secondo programma. Playoff? Vecchia idea che potrebbe tornare utile».

Gravina ha quindi lasciato un minimo spiraglio per concludere il campionato secondo la prassi ma non ha escluso la possibilità di effettuare i Playoff per assegnare il titolo in una stagione così controversa.