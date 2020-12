Il papà di Hauge sul figlio: «Questo Milan è perfetto per lui. E’ molto motivato»

Jan Ingvald Hauge ha parlato del momento magico che il figlio Jens Petter sta vivendo con la maglia del Milan

Jan Ingvald Hauge, papà dell’attaccante rossonero Jens Petter, ha parlato ai microfoni del portale norvegese vg.no del momento magico vissuto attualmente dal figlio con la maglia del Milan:

«Si sta godendo la vita in Italia, tutte le attenzioni che sta ricevendo gli danno forza. Credo che questo Milan che ha un mix di giovani talenti e diversi giocatori scandinavi esperti sia perfetto per Jens Petter. È davvero motivato a continuare il suo percorso di crescita. Sa come lavorare per raggiungere i suoi obiettivi».