Il momento di De Ketelaere? L’opinione di Trevisani

Riccardo Trevisani ha analizzato il momento vissuto da Charles De Ketelaere: il belga verrà fuori alla distanza

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato di Charles De Ketelaere, trequartista del Milan:

«In questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Non riesce a fare nulla, qualsiasi cosa fa succede il contrario. Sul gol sbagliato contro il Monza, ci sono però anche degli errori dei compagni. E’ un momento in cui non riesce a fare nulla di quello che vuole, ma lasciatelo stare perchè diventerà un giocatore forte».