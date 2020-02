Il Milan vuole blindare Pobega: si punta al rinnovo del contratto

Il Milan vuole blindare Pobega. Il rinnovo contrattuale è un obbligo per i rossoneri che puntano a prolungare l’accordo

Il Milan vuole blindare Pobega. Il rinnovo contrattuale è un obbligo per i rossoneri che puntano a prolungare l’accordo con il giovane centrocampista che in questa stagione è in prestito al Pordenone. Il ragazzo sta stupendo tutti a suon di gol e prestazioni positive, motivo per cui la dirigenza milanista si sta muovendo per mettere le firme già nelle prossime settimane.

Il nuovo contratto dovrebbe scadere nel 2024 e ci sarebbe già un’intesa di massima con l’agente. A fine stagione verranno fatte le valutazioni del caso per decidere la conferma in prima squadra o un altro prestito.