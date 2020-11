Il Milan saluta Maradona: «Gli amanti del calcio ti ringrazieranno per sempre»

Il Milan è intervenuto tramite i propri canali social ufficiali per dare un ultimo saluto a Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di oggi. Questo il tweet del club rossonero:

«Riposa in pace Diego, eterno campione. Gli amanti del calcio ti ringrazieranno per sempre. Grazie da tutti noi».

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.

Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio. pic.twitter.com/rw34krJ0ZV

