Il Milan non si ferma, ultimo allenamento prima della pausa: il report

Non si ferma il Milan nonostante la pausa per le nazionali. La squadra di Pioli si è ritrovata questa mattina a Milanello

Ritrovo questa mattina a Milanello per i rossoneri, dopo la vittoria in campionato a Firenze, per un allenamento a ranghi ridotti a causa delle numerose assenze dei giocatori convocati con le rispettive selezioni nazionali.

IL REPORT

Scarico in palestra per chi ha giocato dall’inizio al Franchi, in campo il resto dei giocatori disponibili che hanno effettuato lavoro aerobico prima di una serie di partitelle su campo ridotto. Il programma della squadra prevede cinque giorni di riposo. La ripresa è fissata per domenica 28 marzo con un allenamento pomeridiano.