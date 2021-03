Il Milan guarda ad Inter-Atalanta: pensare al 4° posto o sognare ancora?

Il dilemma per il Milan in vista del posticipo di questa sera tra Inter ed Atalanta, gara cruciale per i piani alti della classifica

Dopo la bella vittoria di Verona, il Milan guarda con molto interesse al posticipo di questo lunedì sera tra Inter e Atalanta. Un match che ha un peso specifico incalcolabile per la corsa Scudetto e 4° posto.

I rossoneri in questo momento si trovano a -3 dal 1° posto della squadra di Conte e +7 dal 5° posto dei bergamaschi. Una vittoria della capolista allontanerebbe le speranze di Scudetto, ma al tempo stesso terrebbe a debita distanza le inseguitrici nella corsa alla qualificazione in Champions. In caso contrario, si creerebbe una bella ammucchiata nei primi 5 posti, una bagarre da cui si potrebbe uscire in gloria o con le ossa rotte.