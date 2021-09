Il Milan fa gli auguri a Leonardo, i tifosi insorgono – FOTO

Il Milan ha fatto gli auguri a Leonardo: l’ex manager rossonero compie oggi 52 anni e i rossoneri lo hanno ricordato sul proprio profilo Twitter. I tifosi sono però insorti contro il brasiliano, reo di aver portato via Donnarumma a zero e di stare tentando la stessa cosa anche con Kessié:

Bravi, adesso vado anche io a fare gli auguri alla mia ex moglie che mi ha tradito con il migliore amico e mi ha portato via tutti i risparmi di una vita

per questo essere immondo NO

normalmente sono a qua a dispensare like per qualsiasi tipo di compleanno

Il DS del PSG ha già offerto un contratto a #Kessie (in scadenza a parametro zero) 8 milioni +2 di bonus senza il permesso del #Milan. Due settimane fa accusava di scorrettezza il #RealMadrid per la trattativa #Mbappe nella medesima situazione. La coerenza non è di casa a Parigi

