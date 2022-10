Il Milan carica l’ambiente verso la Champions: il messaggio social – FOTO

Il Milan, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Torino, è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la gara di mercoledì contro il Salisburgo. Il club rossonero ha voluto caricare l’ambiente con un bel messaggio sul proprio profilo Twitter:

Regroup, restart 💪

Ricompattiamoci, ripartiamo 💪#UCL #ACMSAL #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/jW7DhCtMEz

— AC Milan (@acmilan) October 31, 2022