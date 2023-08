Il Milan apre un nuovo store ufficiale all’aeroporto di Malpensa – FOTO

Nuova apertura di un Milan store in un punto strategico: si tratta dell’aeroporto internazionale di Malpensa: il comunicato

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan annuncia l’apertura di un nuovo store: il primo in assoluto ad aprirsi all’interno dell’aeroporto di Maplensa.

L’ANNUNCIO –

All’interno del Terminal 1, nell’area partenze Schengen, AC Milan ha inaugurato il primo store ufficiale di un Club calcistico all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa, tra i maggiori hub aerei nazionali e internazionali.

AC Milan è da sempre indissolubilmente legato all’identità di Milano, capitale del fashion e del design, capace di settare sempre nuovi trend grazie all’energia di una comunità vibrante e con lo sguardo sempre in avanti. Attraverso l’apertura di un nuovo store in una location tanto significativa, il Club, già annoverato fra i brand calcistici maggiormente riconosciuti a livello internazionale, testimonia ulteriormente il proprio status di eccellenza italiana nel mondo, capace di posizionarsi all’intersezione tra mondi e di rappresentare l’anima e lo spirito di Milano per chiunque transiti per la città.

La scelta di aprire il nuovo punto vendita in uno dei poli turistici più importanti per la città rientra all’interno della più ampia strategia rossonera di sviluppo in ambito retail, che ha visto la ristrutturazione dello store di San Siro, come anche l’apertura del Matchday store e di pop-up store nazionali e internazionali a Milano Centrale, Riyadh (Supercoppa Italiana) e nel corso dello US Tour a Los Angeles e Las Vegas. Il retail rossonero ha registrato un’importante crescita (+68%) rispetto alla passata stagione considerando tutti i canali ufficiali del Club, incluso l’e-commerce.

Il Club mira a essere sempre più presente per gli oltre 500 milioni di tifosi che seguono la squadra a Milano e in tutto il mondo, offrendo sia ai sostenitori più appassionati che a chi per la prima volta sceglie di avvicinarsi ai colori rossoneri la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA, tra cui i kit Home e Away per la stagione 2023/24, ma anche il nuovissimo Third kit, che esordirà il weekend del 24 settembre nella partita casalinga contro l’Hellas Verona.

Inoltre, lo store è pronto ad accogliere anche tutti coloro che sono più attenti alle ultime tendenze. Saranno presenti le ultime collezioni esclusive e limited edition lanciate dal Club, tra cui quelle realizzate in collaborazione con alcuni dei top brand internazionali come New Era, leader mondiale nel settore dell’headwear.

“Lo store è stato concepito non solo come un punto di riferimento per i turisti – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan – ma anche per i nostri tifosi più affezionati. Vogliamo soddisfare le esigenze di tutti, da chi desidera acquistare l’ultima maglia del Milan prima di tornare a casa a chi cerca semplicemente un gadget come ricordo della nostra bellissima città. L’apertura di questo nuovo punto vendita si inserisce all’interno dell’ambiziosa strategia retail del Club, contribuendo a valorizzare al meglio sia la sua presenza sul territorio che la sua anima internazionale”.

Il punto vendita, aperto dalle 6.00 alle 21.00 nel periodo estivo e dalle 6.30 alle 21.30 nel periodo invernale, sarà una presenza permanente all’interno dell’aeroporto e garantirà al Club la possibilità di essere sempre più vicino a tutti i suoi sostenitori, accompagnandoli durante il loro viaggio sino all’ultimo saluto prima di lasciare la città.

Nel corso del 2022, Malpensa ha visto transitare oltre 21 milioni di passeggeri e 700 mila tonnellate di merci, parametri che lo collocano rispettivamente al secondo e al primo posto in Italia. L’aeroporto è, inoltre, sesto in Europa e nono al mondo per numero di paesi serviti con voli di linea diretti.