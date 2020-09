Il Giorno: «Kessié e la prima volta di Diaz, Pioli vola»

Secondo 2-0 per il Milan in campionato che dunque continua a punteggio pieno mantenendo inviolata la propria porta

Sull’edizione in edicola questa mattina de Il Giorno, Ilaria Checchi ha analizzato il successo del Milan in quel di Crotone, ottenuto grazie al rigore realizzato da Kessié ed alla prima rete in rossonero di Brahim Diaz.

«14 risultati utili consecutivi – contando anche la scorsa stagione, ndr – ancora un successo per i rossoneri che, nonostante una partita non spettacolare, si godono la testa della classifica battendo agevolmente il Crotone. Pioli si gode la prima rete in Serie A di Brahim Diaz e si proietta in ottica Europa League. Non solo note dolci però, considerando il grave infortunio accorso ad Ante Rebic», questo l’incipit dell’articolo.