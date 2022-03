Il giornalista: «Quello che dice il Sindaco sullo stadio è desolante»

Il giornalista Fabio Ravezzani, sul suo profilo Twitter, ha commentato le recenti dichiarazioni del Sindaco di Milano Beppe Sala

«Premesso: non ho pregiudiziali su San Siro. Milano sta crescendo in modo esponenziale per merito di amministrazioni precedenti. Da anni tutto ristagna intorno a dibattiti politici infiniti. Ma che il sindaco con arroganza dica: Milano ha anche altro a cui pensare è desolante».