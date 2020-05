Il futuro di Gabbia: il Parma non molla la presa, ma il Milan…

Il Parma continua il pressing di mercato su Gabbia, ma tra gli scenari futuri del giovane centrale italiano c’è il Milan

A gennaio c’è stato un avvicinamento stretto tra Gabbia e Parma, ma alla fine non si è concretizzato. Da allora però il club emiliano non ha smesso di osservare il centrale e sarebbe pronto in estate a ripresentarsi a casa Milan.

I rossoneri però vorrebbero puntare fortemente su di lui in futuro come è stato dimostrato prima del lockdown quando ha giocato diverse partite al posto addirittura di Musacchio quando Kjaer era out per infortunio.