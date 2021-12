Il Covid fa paura: il Governo studia misure restrittive per gli stadi

Il Covid sta tornando a far paura con la variante Omicron e il Governo Draghi sta pensando a nuove misure per gli eventi sportivi

Torna a far paura il Covid e il Governo Draghi sta pensando a misure restrittive per far fronte alla nuova variante Omicron. In questi giorni potrebbero essere nuove misure e cambiamenti riguardo al Super Green Pass attualmente in vigore.

Il Governo sta infatti pensando di adottare anche l’idea di un tampone aggiuntivo per i vaccinati che andranno allo stadio. Sarebbe un ulteriore sacrificio per il sistema, già sta facendo gli straordinari in questo senso, ma che potrebbe essere una soluzione provvisoria per queste settimane. La soluzione del Super Super Green Pass permetterebbe anche agli eventi sportivi di non ridurre drasticamente la capienza. Saranno giorni decisivi, a riferirlo è la Gazzetta dello Sport.