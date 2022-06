Il candidato sindaco di Sesto S. Giovanni frena sul nuovo stadio del Milan: le sue dichiarazioni

Michele Foggetta, candidato sindaco di Sesto San Giovanni, frena sul nuovo stadio del Milan: ecco le sue parole

Michele Foggetta ha parlato del nuovo stadio del Milan a margine della cerimonia di commiato dell’ex presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia. Ecco le parole del candidato sindaco di Sesto San Giovanni:

«In questo momento non è una priorità. Inoltre, salvo una passeggiata di Gerry Cardinale, non c’è nulla. Inoltre le aree riservate allo stadio sono già impegnate dal grande parco che avrà Sesto; se lo meritano i cittadini dopo gli anni delle fabbriche. Lo stadio sarebbe solamente un’ulteriore cementificazione, che ora come ora una città come Sesto non può permettersi. Se vuole, il Milan può tranquillamente coabitare con la Pro Sesto al Breda. A noi farebbe molto piacere».