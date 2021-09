Il Benevento asfalta il Napoli. Caserta: «5 gol? Non significano nulla»

Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato dopo la netta vittoria contro il Napoli in amichevole. Le sue parole

Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in amichevole contro il Napoli, terminata con un netto 5-1. Per la squadra di Spalletti in rete solo Politano su rigore, mentre le streghe esultano grazie alle reti di Calò, Improta, Foulon, Roberto Insigne (anche lui su rigore) e Umile.

«Fa piacere fare 5 gol al Napoli anche se in amichevole. Sono contento perchè ho ottenuto risposte importanti dai ragazzi. Da domani penseremo alla prossima sfida in campionato. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Ripeto fa piacere perchè non capita tutti i giorni fare 5 gol al Napoli. Questa è un’amichevole. Spalletti lavorerà in vista della Juve. Il Napoli aveva in campo tanti giovani. Questa sconfitta con significa nulla in ottica Juve».

