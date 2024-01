Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo il pareggio contro la Roma, Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha dichiarato:

PAROLE – «Partita maschia, vera, da adulti. Abbiamo incontrato una squadra forte che sicuramente arriverà in fondo per andare a conquistare il titolo. Sono contento dei miei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto quattro palle gol per andare il vantaggio ed è il vero rammarico della giornata. Nel secondo tempo siamo stati più sterili, un po’ per bravura loro e un po’ per demeriti nostri che abbiamo rallentato troppo dopo la prima pressione. Sono contento dello spirito dei ragazzi. Arrivavamo dalla trasferta di Bergamo dove avevo visto una squadra sottotono, scarica dal punto di vista mentale. Ora dobbiamo essere bravi a ricompattarci e a creare un nuovo spirito di squadra. Molti ragazzi sono passati in pianta stabile in prima squadra, sono arrivati molti giovani che devono conoscersi per creare quell’alchimia per fare gli ultimi mesi di stagione con ambizione positiva».