Ifab, rivoluzione alle regole dalla stagione 2026! Ecco le piante grandi novità. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio si prepara a una trasformazione radicale che promette di mutare il volto delle competizioni internazionali e dei campionati nazionali. L’IFAB (International Football Association Board), l’organismo internazionale che detiene il potere legislativo sul gioco più bello del mondo, ha tracciato le nuove linee guida durante la sua ultima riunione annuale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, queste innovazioni potrebbero debuttare ufficialmente già in occasione del Mondiale 2026.

Var e protocolli: la svolta sul secondo giallo

La novità più significativa riguarda l’espansione dei poteri del Video Assistant Referee. Per la prima volta nella storia, la tecnologia potrà intervenire sul secondo cartellino giallo. L’obiettivo non è sanzionare, ma correggere: il Var agirà esclusivamente per annullare un’espulsione derivante da un’ammonizione palesemente errata. Inoltre, sarà possibile correggere in tempo reale l’assegnazione di un calcio d’angolo, a patto che la decisione sia immediata per non spezzare il ritmo del match.

Queste modifiche avranno un impatto diretto su squadre tatticamente organizzate come il Milan. I rossoneri, attualmente guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri — tecnico toscano celebre per la sua filosofia del “corto muso” e per la capacità di leggere i momenti critici della partita — dovranno adattarsi a una gestione dei cartellini molto più chirurgica. Al contempo, il nuovo Direttore Sportivo dei meneghini, Igli Tare — dirigente albanese con un passato glorioso alla Lazio, noto per la sua competenza nella costruzione di rose equilibrate e competitive — dovrà tener conto di queste dinamiche regolamentari nella valutazione della disciplina dei propri tesserati.

Lotta alle perdite di tempo: countdown per portieri e cambi

L’IFAB ha dichiarato guerra aperta ai “furbetti” del cronometro. I portieri avranno un limite massimo di otto secondi per il rinvio; superata questa soglia, verrà assegnato un corner a favore dell’avversario. Anche le sostituzioni subiranno una stretta: il calciatore richiamato in panchina avrà solo 10 secondi per lasciare il rettangolo verde.

Simulazioni e gestione infortuni

Per contrastare le simulazioni, entra in gioco la linea suggerita da Pierluigi Collina, l’ex arbitro italiano di fama mondiale e attuale Presidente della Commissione Arbitri della FIFA: chi richiede l’intervento medico dovrà restare fuori dal campo per almeno 2 minuti. Questa norma punta a garantire la fluidità del gioco, un aspetto che il Diavolo di Allegri dovrà gestire con attenzione per non trovarsi in inferiorità numerica temporanea nei momenti chiave.

Mentre il fuorigioco semiautomatico (SAOT) resta la certezza tecnologica, il calcio si avvia verso un’era di maggiore trasparenza e velocità, sfidando club come i rossoneri a un’evoluzione non solo tecnica, ma anche comportamentale.