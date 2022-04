Ielpo: «La miglior partita del Milan con la Lazio». Le parole dell’ex portiere rossonero

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato così della partita del Milan con la Lazio ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole:

«Ho visto una delle migliori partite del Milan con la Lazio. Da fare i complimenti a tutti, chi è entrato in campo e chi era al bordo. Anche ai tifosi che mi fanno rimpiangere di non giocare. Non sempre c’è questo livello di tifo e affetto».