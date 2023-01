Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha elogiato l’atteggiamento di Olivier Giroud e affrontato il tema Leao

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Mario Ielpo ha dichiarato:

«Panchina di Leao? Conseguenza dell’atteggiamento dell’Olimpico, secondo me. A Giroud bisogna fare un monumento, ma non perchè giochi bene, ma per come affronta le partite, dà sempre tutto e ha 36 anni».