Ielpo: «Ecco come dovrebbe intervenire il Milan sul mercato»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le altre, ha analizzato il mercato dei rossoneri: ecco cosa manca al Diavolo

Intervenuto a TMW Radio, Mario Ielpo ha parlato così del mercato del Milan:

«Sicuramente il Milan ha dei paletti economici più rigidi rispetto ad altre società. In più lo slittamento del rinnovo di Maldini non ha aiutato nelle tempistiche. Nel momento del cambio di società era pronosticabile. Sul mercato a livello mediatico ho l’impressione che rispetto al Milan ci siano altri club con più presenza. Gli acquisti di Adli e Origi sembra quasi che non ci siano stati. Detto ciò credo che alla squadra manchi un centrale in attesa del recupero Kjaer e un giocatore offensivo di livello in mezzo al campo».