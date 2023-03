Ielpo: «Vi spiego i limiti di Thiaw e Tomori». Ecco le parole dell’ex calciatore sui problemi della difesa del Milan

Mario Ielpo ha parlato ai microfoni di Radio 24 della difesa del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Mi sembra che il dettame tattico dei tre in difesa scricchioli un po’ perché ci sono giocatori che fanno fatica a interpretarlo bene. Il Milan resta in superiorità numerica in difesa e in inferiorità in fase offensiva. Tomori? Non è che fosse un fenomeno l’anno scorso e quest’anno un brocco: vale per tanti altri rossoneri. Thiaw, per esempio, ha fatto quattro/cinque partite in cui sembrava il più forte del mondo, poi ha giocato un paio di partite con campo alle spalle e si sono visti tutti i suoi limiti».