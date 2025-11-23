Icardi, ritorno In Italia? L’argentino sarà svincolato a giugno, una grande occasione a costo zero per la Serie A. Il Milan c’è

Icardi, svincolato a giugno e lontanissimo dal rinnovo col Galatasaray, mira al ritorno in Italia: il Milan monitora con attenzione

Si profilano novità clamorose sul futuro di Mauro Icardi. L’attaccante, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Galatasaray (ormai orientato su Osimhen), si ritroverà a costo zero, rappresentando un’opportunità unica per i club italiani. In Serie A, Icardi vanta numeri eccezionali (121 gol in 219 presenze).

Nonostante l’età (33 anni a febbraio) sia un fattore gestibile, due sono le incognite principali che tengono banco: il pieno recupero dopo un gravissimo infortunio e la sua fame di gol e vittorie.

Derby Di Mercato Tra Le Big

L’ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia, nonostante il passato da ex capitano dell’Inter, è sempre più concreta. Il Milan lo tiene d’occhio, alla ricerca di un centravanti puro.

Ma, come svelato dallo scout Riccardo Guffanti a TopCalcio24, l’interesse è trasversale:

PAROLE – «Squadre come Juve, Roma e Napoli si stanno interessando a Icardi».

L’estate si preannuncia caldissima, con un possibile derby di mercato che coinvolgerà tutte le principali contendenti al vertice.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.