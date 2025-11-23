Connect with us

Calciomercato News

Icardi, ritorno In Italia? L'argentino sarà svincolato a giugno, una grande occasione a costo zero per la Serie A. Il Milan c'è

Calciomercato News

Mercato Milan, suggestione Thiago Silva a gennaio? Massimo Caputi sorprende tutti sul difensore brasiliano

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare prende nota: aumenta la concorrenza per l'attaccante. Tutti gli aggiornamenti

Ultimissime Milan Calciomercato

Calciomercato Milan LIVE: Caprile il preferito per la porta, prende corpo la suggestione Thiago Silva

Calciomercato News

Caprile il preferito per il post Maignan? Derby anche sul mercato, Tare pronto a sfidare Ausilio. Lo scenario

Calciomercato

Icardi, ritorno In Italia? L’argentino sarà svincolato a giugno, una grande occasione a costo zero per la Serie A. Il Milan c’è

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

icardi

Icardi, svincolato a giugno e lontanissimo dal rinnovo col Galatasaray, mira al ritorno in Italia: il Milan monitora con attenzione

Si profilano novità clamorose sul futuro di Mauro Icardi. L’attaccante, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Galatasaray (ormai orientato su Osimhen), si ritroverà a costo zero, rappresentando un’opportunità unica per i club italiani. In Serie A, Icardi vanta numeri eccezionali (121 gol in 219 presenze).

Nonostante l’età (33 anni a febbraio) sia un fattore gestibile, due sono le incognite principali che tengono banco: il pieno recupero dopo un gravissimo infortunio e la sua fame di gol e vittorie.

Derby Di Mercato Tra Le Big

L’ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia, nonostante il passato da ex capitano dell’Inter, è sempre più concreta. Il Milan lo tiene d’occhio, alla ricerca di un centravanti puro.

Ma, come svelato dallo scout Riccardo Guffanti a TopCalcio24, l’interesse è trasversale:

PAROLE – «Squadre come Juve, Roma e Napoli si stanno interessando a Icardi».

L’estate si preannuncia caldissima, con un possibile derby di mercato che coinvolgerà tutte le principali contendenti al vertice.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.