Icardi Milan, clamoroso: offerta monstre dall’Arabia per l’argentino. I dettagli sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere in Arabia Saudita. All’attaccante, accostato sul mercato anche al Milan, è arrivata un’offerta da 80 milioni di euro di ingaggio per due anni.

Per il Psg, invece, pronti 20 milioni di euro per il cartellino. Cifre, chiaramente, quasi impossibili da rifiutare, nonostante la voglia di Maurito di tornare in Serie A.