Ibrahimovic: «Vi spiego il mio rapporto con Milanello e Milano»

Ibrahimovic ha parlato del proprio rapporto con Milanello e la città di Milano, ecco le parole del centravanti svedese

Intervistato da il Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del proprio “magico” rapporto con Milanello e la città di Milano: «Se sto bene a Milanello? Benissimo, mi sento a casa. Ci sto volentieri, sono giornate piacevoli, le persone ti vogliono bene. Dirigenti, mister, compagni, comunicazione, qui funziona tutto. Vero che mi hanno dato la camera di Berlusconi? Non esageriamo. Però mi trattano come un comandante».

MILANO – «Se amo Milano? Eh sì. Quanto si vive bene. Dieci anni fa non era così: l’ho ritrovata più gioiosa, vivace, internazionale. La pandemia ha bloccato quasi tutto ma io dico che è soltanto una parentesi. Questa città poi riparte. L’Italia? Mi piace praticamente ogni cosa. In tutti questi anni forse sono stato più qui che in Svezia. È proprio la filosofia del Paese, lo stile di vita, che mi prende: è bello anche andarsene in macchina e vedere i paesaggi che scorrono. E il body language? Ne parliamo? Tu capisci le persone anche quando non dicono niente. La cucina? Vorrei mangiare tutto, sempre, a cominciare dalla pasta. Adesso ho scoperto anche il panettone a più gusti, è strepitoso, però lo posso solo assaggiare».