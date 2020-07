Ibrahimovic un cecchino con il Milan: ecco i numeri dopo Lazio-Milan

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato il quattordicesimo rigore consecutivo in Serie A: solo un altro 39enne ha segnato quanto lui

La rete siglata da Zlatan Ibrahimović ieri sera su rigore in casa della Lazio stabilisce un nuovo record individuale per lo svedese che dopo quello messo a segno ieri ha realizzato tutti gli ultimi 14 rigori calciati in Serie A, prima di oggi l’ultimo risaliva al maggio 2012 contro l’Inter.

Con la quarta rete stagionale Ibrahimovic eguaglia Joaquin del Betis come unici giocatori nati dopo il 1/1/1981 capaci di segnare 4 gol nei top-5 campionati europei 2019/20. Lo svedese ha segnato in 5 delle ultime 7 partite giocate contro la Lazio in Serie A.