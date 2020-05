Ibrahimovic torna e si allena individualmente al centro sportivo rossonero

Milan: nemmeno la quarantena condiziona Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese torna alla base e si allena sul campo anche in isolamento

Come riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic è giunto con un volo privato ieri in serata e ha raggiunto il centro sportivo di Milanello. Per lui toccheranno ora quattordici giorni di quarantena.

L’ex Manchester Utd e Galaxy potrà allenarsi individualmente, rimanendo, però, totalmente distanziato dal resto del gruppo e dello staff di Stefano Pioli.