Ibrahimovic su Maradona: «Non è morto, il più grande vivrà per sempre»

IBRAHIMOVIC MARADONA – Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un post per ricordare Diego Armando Maradona. Ecco il messaggio su Instagram: «Maradona non è morto, è immortale. Dio ha dato al mondo il miglior talento del calcio di tutti i tempi. Lui vivrà per sempre».

“Maradona is not dead he is immortal. God gave the world the best gifted football player of all times. He will live forever and ever”