Ibrahimovic, squalifica dopo il giallo con la Spagna: out l’andata dei play-off

Zlatan Ibrahimovic salterà l’andata dei play-off per il Mondiale 2022 con la Svezia. Scatta la squalifica dopo il giallo con la Spagna

Brutte notizie per la Svezia riguardo Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan salterà l’andata dei play-off di qualificazione al Mondiale dopo il cartellino giallo nel finale rimediato contro la Spagna dopo un contatto in area con Azpilicueta. Un’ammonizione che ha fatto scattare la squalifica per diffida.