Ibrahimovic: «Sei mesi ottimi ma ora sono qui dall’inizio per vincere»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in diretta su facebook sul profilo del Milan una volta atterrato a Linate questa sera

Intervenuto in diretta facebook una volta atterrato a Linate, Zlatan Ibrahimovic ha così espresso tutta la propria felicità per aver rinnovato con il Milan: «Sono molto felice, finalmente posso tornare dove mi sento a casa e adesso bisogna lavorare e continuare. Ora dobbiamo pensare a continuare i bei risultati della passata stagione: lavorare e poi, come ho detto sempre, non so no qui per fare la mascotte ma per portare risultati e portare il Milan dove merita. Gli ultimi sei mesi gli abbiamo fatti alla grande ma non abbiamo vinto niente. Quest’anno sarò qui dall’inizio e perciò lavoreremo duro sacrificandoci per centrare tutti i nostri obiettivi. Come mi sento? Bene, in forma. Forza Milan sempre»