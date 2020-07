Ibrahimovic scherza con Gagliolo: «Ti vedevo dormire, ti volevo svegliare»

Ibrahimovic scherza con Gagliolo dopo la pallonata rifilatagli nel corso di Milan-Parma della settimana appena conclusa

A molti non è passata inosservata la formidabile pallonata in faccia giunta sulla faccia di Gagliolo nel corso di Milan-Parma di mercoledì scorso. Il tiro calciato da Zlatan Ibrahimovic ha preso in pieno volto il difensore parmigiano che poi è cascato al suolo in preda al dolore.

A commento dell’episodio c’è il simpatico audio di Zlatan Ibrahimovic che su Tik Tok ha così parlato riguardo all’episodio: «Ti vedevo dormire e ti volevo svegliare».