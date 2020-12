Ibrahimovic rivela: «Dopo i 30 anni sono migliorato»

Ibrahimovic rivela di essere migliorato superati i 30 anni, a fare la differenza per il calciatore svedese è stata la testa

Intervistato dal sito della Uefa, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato della propria longevità ad altissimi livelli:

«Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggi come sto facendo io adesso. Quando un giocatore supera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare».