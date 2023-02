Ibrahimovic: «Questo è il Milan, qui devi vincere. Non c’è caso». Le parole dell’attaccante rossonero a MilanTV

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di MilanTV del momento di crisi del suo Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

ATMOSFERA NELLO SPOGLIATOIO – «Siamo come sei mesi fa, un anno fa, due anni fa: tutti insieme e l’atmosfera è top. Ovvio, quando sei al livello top sai come va: se la partita va bene durante la settimana stai bene, se non va bene non è che stai bene bene durante la settimana, non è che qualcuno è felice nello spogliatoio, il contrario. Tutti stiamo lavorando per cambiare qualcosa per rientrare nel ritmo che c’era prima del Mondiale. Poi questo campionato è differente, non è come in altri campionati. Ma non è una scusa. Se parliamo di caso allora 19 Scudetti sono un caso? Sette Champions League sono un caso? Che siano passati grandi giocatori in questo club è un caso? Quelli che hanno vinto il Pallone d’Oro qui è un caso? Questo è il Milan, al Milan devi vincere, non è il caso. Siamo al Milan per vincere, se abbiamo vinto è perché siamo il Milan, non esiste il caso. Hai momenti difficili e momenti buoni, bisogna rimanere sempre al massimo livello per tenere questo ritmo e rimanere in alto. Non esiste per caso. Ogni volta che si vince qualcosa entra nella storia. Lo Scudetto dell’anno scorso è nella storia, ma non per caso, perché siamo il Milan».