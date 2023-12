Ibrahimovic si presenterà alla stampa? Il piano in casa Milan per lo svedese

Ibrahimovic si presenterà alla stampa? Il piano in casa Milan per quanto concerne il ritorno dello svedese

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Un annuncio ormai atteso da diverse settimane e che ha spazzato via ogni dubbio.

L’ex attaccante verrà presentato davanti alla stampa? Come riportato da Tuttosport oggi in edicola non è prevista alcuna conferenza di presentazione per Ibra, che dunque inizierà da subito il suo nuovo percorso.