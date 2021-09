Ibrahimovic Pallone d’oro? Ecco il suggerimento dell’ex rossonero

Zlatan Ibrahimovic non ha mai vinto nella sua carriera il Pallone d’Oro, ma a quarant’anni potrebbe ancora puntare a…

Ricardo Kakà dice la sua ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito alla possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic alzare al cielo il Pallone d’oro:

«Mi è sempre piaciuto che i premi individuali siano legati alle conquiste collettive, il calcio è uno sport di gruppo, senza i miei compagni non avrei mai vinto. A Zlatan manca un grande trofeo internazionale da protagonista, ma non è l’unico big a non aver vinto il Pallone d’oro. E questo non cancella il fatto che sia unmito: anche lui è storia».