Ibrahimovic Milan: ecco il possibile motivo della sua visita di oggi

Zlatan Ibrahimovic è stato l’ospite speciale a Milanello nel corso dell’allenamento di stamattina del Milan in vista del match col Newcastle

Ha destato parecchio interesse la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Milanello, dove stamattina ha assistito all’allenamento del Milan in vista della gara di Champions League contro il Newcastle di domani. Semplice vicinanza ai suoi ex compagni dopo il derby perso e carica per il prossimo impegno o c’è dell’altro?

Il giornalista Nicolò Schira sottolinea come non sia un mistero che Giorgio Furlani stia corteggiando da mesi lo svedese per un ritorno in rossonero con un ruolo dirigenziale.