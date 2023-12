Ibrahimovic Milan, lo svedese non sarà in tribuna contro il Monza: svelato il motivo dell’assenza

Rimandato ancora il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

L’ex attaccante svedese, entrato nella dirigenza rossonera, non sarà a San Siro per assistere al match tra Milan e Monza. Come riportato da SkySport, Ibrahimovic non è ancora al meglio dopo l’attacco influenzale degli ultimi giorni.