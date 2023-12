Ibrahimovic a Milanello! Primo giorno da dirigente per lo svedese: tutti gli aggiornamenti sull’ex attaccante

Giornata importante in casa Milan: come riportato da Sky Sport, oggi Zlatan Ibrahimovic si è recato a Milanello per incontrare Stefano Pioli e la squadra rossonera.

Si tratta del primo giorno nel centro sportivo del Diavolo per lo svedese nelle vesti di Senior Advisor di RedBird e del Milan. Presenti anche Moncada e D’Ottavio.