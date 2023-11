Continua l’operazione ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, con nuovi compiti dirigenziali: incontro in corso con Gerry Cardinale

La macchina operativa per far sì che Zlatan Ibrahimovic ritorni al Milan in dirigenza (come consigliere del proprietario) è ormai partita. Arrivano alcuni importantissimi aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, lo svedese avrebbe raggiunto in questi minuti Gerry Cardinale, nell’hotel in cui si trovava, ed i due sarebbero adesso a colloquio. Sono ore decisive, dunque.