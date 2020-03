Lo svedese a giorni sceglierà il proprio futuro da calciatore del Milan

Si allontana sempre più l’ipotesi rinnovo per Zlatan Ibrahimovic. Sta bene a Milano, ma non sembrano esserci le condizioni giuste per continuare insieme. L’addio di Boban e il mancato feeling con Gazidis potrebbero fare la differenza.

Possibile stop da calciatore: Ibra pensa al ritiro?

Al momento Zlatan sta bene di condizione. Non pensa al ritiro, ma solo a un’occasione per chiudere la sua carriera straordinaria. Al momento, nessuna società, ha parlato con il suo agente. Ora la scelta toccherà a lui in accordo con la sua famiglia.