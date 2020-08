Ibrahimovic, Milan fiducioso di poterlo riavere a Milanello lunedì

Ibrahimovic, si continua a lavorare al rinnovo del centravanti svedese. Il Milan è fiducioso di poterlo riaccogliere a Milanello lunedì

Non è ancora arrivata la fatidica fumata bianca per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: il centravanti svedese non ha ancora dato una risposta definitiva, ma la dirigenza rossonera è fiduciosa di poterlo riaccogliere a Milanello lunedì per il primo giorno di test in attesa dell’inizio ufficiale del ritiro pre-campionato.

La distanza tra domanda e offerta permane: 5 milioni più bonus (per un totale di sei) quello offerto dai rossoneri, 7 i milioni richiesti da Raiola per il proprio assistito. La differenza è minima e nelle scorse ore anche Gazidis avrebbe dato mandato a Maldini e Massara di chiudere il prima possibile facendo un ulteriore sforzo economico.