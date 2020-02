Ibrahimovic: ecco le condizioni reali dell’attaccante svedese

Il centravanti oggi non ci sarà contro il Verona, ha l’influenza

Gara complicata quella di oggi per i rossoneri. Gli indisponibili sono parecchi. In lista, anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è alle prese con l’influenza. Qualche linea di febbre durante la giornata di ieri. L’attaccante non dovrebbe aver problemi a scendere in campo per la gara contro l’Inter il 9 febbraio.

Un fastidio al polpaccio: nulla di grave, ma non va sottovalutato

Zlatan Ibrahimovic inoltre ha riscontrato in settimana un dolore al polpaccio. Nulla di grave, siamo d’accordo, ma quando tira in porta il fastidio c’è. La settimana prossima verrà nuovamente sottoposto a qualche test per essere certi del pieno recupero.