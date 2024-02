Ibrahimovic osserva Pioli: il rossonero presente a Milanello per seguire l’allenamento. Le ultime sull’allenamento

Zlatan Ibrahimovic era a Milanello nella giornata di oggi per seguire l’allenamento rossonero che, come riportato da Sky, ha portato tante notizie positive per Pioli e i tifosi.

Infatti il difensore Malick Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio dello scorso 28 novembre. Zlatan, dopo essersi reso protagonista nella prima serata del Festival di Sanremo, si fa quindi rivedere dalle parti di Milanello per imprimere ancora più fiducia e osservare i lavori della squadra.